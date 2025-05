Kohezijski ministri EU z deklaracijo za bolj usklajen odziv na globalne izzive

Varšava, 21. maja - Kohezijski ministri članic EU, med njimi slovenski kohezijski minister Aleksander Jevšek, so na neformalnem srečanju v Varšavi sprejeli deklaracijo, s katero so se zavzeli za bolj usklajen in ozemeljsko občutljiv odziv na globalne izzive, ki bo spodbujal kohezijo po vsej EU ter zagotovil, da nobeno mesto ali kraj ne bo zapostavljen.