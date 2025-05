Na Rečici ob Savinji o razmerah po poplavah v savinjski in koroški regiji

Rečica ob Savinji, 21. maja - V 21 mesecih od poplav je bilo v savinjski in koroški regiji po besedah ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka narejenega veliko oz. več, kot so pričakovali. Je pa na današnjem posvetu v kampu Menina na Rečici ob Savinji nekaterim občinam očital projekte, ki so po njegovi oceni neuresničljivi.