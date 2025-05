EU z več kot 160 milijoni pomoči za države Bližnjega vzhoda

Bruselj, 21. maja - Evropska unija bo za Palestino, Sirijo, Libanon in Jemen skupno namenila dodatnih 163 milijona evrov humanitarne pomoči. Največji delež, 80 milijonov bodo namenili podpori prebivalcem Jemna, kjer bodo zagotovili hrano in zdravstveno oskrbo. Gazi in Zahodnemu bregu pa bodo namenili še 50 milijonov evrov, so danes sporočili iz Bruslja.