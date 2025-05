Policija vlomilce v vozila na Bledu iskala tudi s helikopterjem

Bled, 21. maja - Gorenjski policisti so v ponedeljek obravnavali dva primera vloma v parkirana vozila na območju Bleda. V enem izmed primerov so osumljenca izsledili in pridržali v obsežni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter. Policisti identiteto morebitnih drugih storilcev še ugotavljajo, so danes sporočili s Policijske uprave Kranj.