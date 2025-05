Radlje ob Dravi z destinacijsko znamko v nadaljnji razvoj butičnega turizma

Radlje ob Dravi, 21. maja - Občina Radlje ob Dravi je skupaj z javnim zavodom ŠKTM in ekipo Innovatif na podlagi izkušenj in rezultatov analiz zasnovala novo destinacijsko blagovno znamko. Z njo želi krepiti turistično promocijo kulturnih doživetij in aktivnega preživljanja prostega časa. Razvijati želi butični turizem ter za naložbe in programe opogumiti tudi zasebni sektor.