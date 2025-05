Zdravstvena stroka poziva vlado in DZ k ustavitvi predloga zakona o psihoterapiji

Ljubljana, 21. maja - Zdravniška zbornica, oddelki za psihologijo univerz in več društev bolnikov so vlado in DZ pozvali, naj ustavijo sprejemanje predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti, o katerem so poslanci danes opravili splošno razpravo. Na nasprotnem bregu pa so predstavniki več psihoterapevtskih združenj in zveza organizacij pacientov.