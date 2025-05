Tudi letos maturanti na ulicah zaplesali tradicionalno četvorko

Ljubljana, 21. maja - Maturanti so točno opoldne v več krajih po Sloveniji zaplesali četvorko in se tako simbolično poslovili od srednje šole. V Ljubljani so zaplesali na Kongresnem trgu. Sodelovanje je bilo za vse slovenske maturante brezplačno. Ob spremljavi Straussove melodije iz operete Netopir so se zavrteli tudi po nekaterih drugih evropskih mestih.