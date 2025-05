V Italiji v obsežni operaciji proti 'Ndrangheti prijeli 97 osumljencev

Rim, 21. maja - Italijanski karabinerji so v današnji obsežni operaciji na območju mesta Reggio Calabria na jugu Italije in drugod po državi aretirali 97 osumljencev zaradi povezav s kalabrijsko mafijo 'Ndrangheta, poročajo tuje tiskovne agencije. Osumljeni so mednarodne trgovine z drogami in orožjem, mafijskega združevanja, izsiljevanja, ropov in ugrabitev.