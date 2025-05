Fajon za okrepitev partnerstva med EU in Afriško unijo

Bruselj, 21. maja - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes na ministrskem srečanju med EU in Afriško unijo zavzela za okrepitev partnerstva. "Stabilnost in mir lahko dosežemo sam skupaj - z usklajenim delovanjem in enotnim glasom," je dejala. Sodelovanje za mir, varnost in trajnostno rast je izpostavila tudi visoka zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas.