Projekt H2GO in tekmovanje avtomobilčkov na vodik

Ptuj, 21. maja - Dijaki Strojne šole Šolskega centra Ptuj so predstavili projekt H2GO, v sklopu katerega so razvili avtomobilčke na vodikov pogon in organizirali tekmovanje na progi z ovirami. V projektu, ki je združil teorijo in prakso na področju sodobnih tehnologij in trajnostne mobilnosti, je sodelovalo 52 dijakov različnih letnikov, so povedali za STA.