Festival Vizije tokrat v Novo Gorico prinaša tudi literaturo

Nova Gorica, 21. maja - Med 23. in 25. majem bo Nova Gorica ponovno gostila festival mladinske ustvarjalnosti Vizije, ki ga v tem mestu pripravljajo že petnajstič. Festival poleg gledaliških in lutkovnih predstav prinaša tudi tekmovanje na področju filma in fotografije, pridružujejo pa se jim tudi mladi literati, ki delujejo na Festivalu mlade literature Urška.