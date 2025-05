Pirc Musar v Evropskem parlamentu za več Evrope

Bruselj, 21. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je v današnjem nagovoru v Evropskem parlamentu zavzela za več Evrope. Med drugim je bila kritična do neenotnega odziva EU na vojno v Gazi, glede širitve unije pa je poudarila, da je to geopolitična nuja. Povedala je še, da se mora Evropa na področju varnosti in obrambe bolj postaviti na lastne noge.