Evropska komisija z novimi koraki za poenostavitev poslovanja evropskih podjetij

Bruselj, 21. maja - Evropska komisija je danes predstavila nove načrte in predloge za poenostavitev poslovanja evropskih podjetij. Za krepitev notranjega trga in odpravo največjih ovir pri čezmejnem poslovanja so v Bruslju pripravili posebno strategijo ukrepanja. Obenem pa so predstavili tudi nove predloge za razbremenitev podjetij.