Festival Kino Otok letos z željo po poglobljenem doživljanju filmov

Ljubljana, 21. maja - Mednarodni filmski festival Kino Otok - Isola Cinema z 21. izdajo upočasnjuje svoj tempo, saj želi občinstvu ponuditi čas in priložnost za poglobljeno doživljanje filmov. Doslej je v program uvrščenih 129 filmov iz 36 držav, od tega je 45 celovečernih in 84 kratkih filmov. V Izoli bo potekal med 4. in 8. junijem.