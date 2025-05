EU naj bi okrnila več delegacij v tujini

Bruselj, 21. maja - Evropska unija namerava v prihodnjih dveh letih okrniti obseg delovanje več predstavništev v tujini in se odpovedati približno 100 lokalnim uslužbencem, ob sklicevanju na interni dokument in vire poroča portal Politico. Načrti naj bi se uvrščali tako v okvir varčevanja kot sprememb v prioritetah in zasledovanju strateških interesov.