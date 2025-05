Lanski rezultati po oceni Šumija potrjujejo trend dobrega dela KPK

Ljubljana, 21. maja - Lanski rezultati potrjujejo trend dobrega dela Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zadnjih petih letih, je ob predstavitvi letnega poročila in ocene stanja za lani ocenil predsednik komisije Robert Šumi. Na današnji novinarski konferenci so med drugim izpostavili nujnost sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.