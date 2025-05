Spor glede zemljišč za rekonstrukcijo Hotela Zlatorog na sodišču

Kranj, 21. maja - Na kranjskem okrožnem sodišču so danes obravnavali tožbo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS proti družbi Merlak Investicije, zaradi katere rekonstrukcija Hotela Zlatorog v Ukancu stoji. Sklad trdi, da so kmetijska zemljišča, brez katerih investicija ni izvedljiva, v državni lasti. Ker pogajanja niso bila uspešna, se spor seli na sodišče.