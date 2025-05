Kolesarji na Touru v zadnji etapi trikrat na Montmartre

Pariz, 21. maja - Organizatorji kolesarske dirke po Franciji so predstavili podrobnejše načrte za zadnjo etapo 112. izvedbe Toura, ki bo potekala v Parizu. Potem ko so pred dnevi potrdili, da bodo v traso vključili Montmartre, so na današnji novinarski konferenci dejali, da bodo morali kolesarji sloviti klanec prečkati trikrat.