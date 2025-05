DZ sprejel novelo insolvenčnega zakona za odpravo neustavnosti

Ljubljana, 23. maja - DZ je danes z 51 glasovi za in sedmimi proti sprejel novelo zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Glavna rešitev je odprava neustavnosti glede opravljanja funkcije stečajnega upravitelja, če je zoper njega uveden kazenski postopek. Predlog je podprla koalicija, proti so bili v NSi.