Ljubljanska borza: Veliko zanimanje za delnice Zavarovalnice Triglav

Ljubljana, 21. maja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja zdrsnil 0,32 odstotka pod gladino. Najgloblje so padle delnice NLB, delnice Cinkarne Celje pa objavi poslovnih rezultatov beležijo največjo rast. Najbolj prometne so delnice Zavarovalnice Triglav, ki je danes prav tako poročala o poslovanju. Z njimi so opravili že za štiri milijone evrov poslov.