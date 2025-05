Do predloga zakona o psihoterapiji med prvo obravnavo kritični v SDS, SD in poslanci iz vrst Demokratov

Ljubljana, 21. maja - Poslanci so na redni seji DZ opravili splošno razpravo o vladnem predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki med drugim uvaja poklic psihoterapevta v zdravstvo. Medtem ko so poslanci Svobode in Levice ter NSi predlog zagovarjali, so bili v opozicijski SDS najbolj kritični. Dvome so izrazili tudi v SD in poslanci iz vrst Demokratov.