Inšpekcija svetuje previdnost pri nakupih fitofarmacevtskih sredstev prek spleta

Ljubljana, 21. maja - Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pri nadzoru prodaje fitofarmacevtskih sredstev ugotovila, da se na spletu prodajajo neregistrirana sredstva. Opozarja, da je prodaja teh sredstev dovoljena le distributerjem z ustreznim dovoljenjem in da je treba pridelke, v katerih so ostanki nedovoljenih sredstev, v celoti uničiti.