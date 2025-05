Na Hrvaškem načrtujejo velike spremembe glede bančnih provizij, vključno z bankomati

Zagreb, 21. maja - Na Hrvaškem bo predvidoma do 1. januarja 2027 vzpostavljeno nacionalno omrežje bankomatov, ki bo omogočalo brezplačen dvig gotovine. Rešitev je del predloga zakona, ki je že v parlamentarni obravnavi in predvideva tudi brezplačno vodenje računa, po navedbah vlade pa bo olajšal dostop do osnovnih bančnih storitev.