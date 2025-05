Branje knjig pod krošnjami letos v 21 krajih po Sloveniji in zamejstvu

Ljubljana, 22. maja - Na osmih zelenih javnih površinah v Ljubljani in 13 prizoriščih v drugih krajih po Sloveniji ter v zamejstvu se bo danes začela 21. Knjižnica pod krošnjami. Razvejana mreža knjižnic ponuja pester izbor literature in do sredine septembra pritegne domače in tuje obiskovalce. Odprtje v Ljubljani bo 6. junija v parku Tivoli ob ribniku.