Po avtocesti z 229 in 203 kilometri na uro

Divača/Ljubljana, 21. maja - Koprski in ljubljanski prometni policisti so v torek med nadzorom prometa na avtocesti obravnavali voznika, ki sta vozila precej hitreje, kot je to dovoljeno. Prvi se je po primorski avtocesti vozil z 229 kilometri na uro, drugi pa z 203 kilometri na uro, so sporočili s policije.