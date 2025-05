Računsko sodišče: Za učinkovito izvajanje načrta za okrevanje in odpornost potrebne spremembe

Ljubljana, 21. maja - Računsko sodišče je v reviziji izvajanja načrta za okrevanje in odpornost v obdobju od 1. julija 2020 do 30. junija 2024 ugotovilo, da bi bile potrebne spremembe sistema izvajanja, saj da se ne obvladuje tveganj za zamudo in slabše črpanje sredstev od načrtov. V času izvajanja revizije so pristojni sicer nekatere spremembe že uvedli.