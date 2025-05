Tovarna olja Gea lani znova z dobičkom

Slovenska Bistrica, 24. maja - Tovarna olja Gea je po slabem letu 2023, ko je zaradi drastičnega upada cen surovih olj in precej nižjega povpraševanja po oljih skoraj prepolovila prihodke in pridelala kar 1,3 milijona evrov izgube, lansko leto znova zaključila z rastjo in pozitivnim rezultatom. Številke, zapisane v poslovnem načrtu, so dosegli, nekaj so jih celo presegli.