V celjski občini letos dvakratna podražitev vrtec

Celje, 21. maja - Celjski svetniki so na današnji seji sprejeli sklep o letošnji prvi podražitvi vrtcev od 1. junija do 30. septembra, druga podražitev pa bo od oktobra do 1. aprila 2026. Kot je na seji povedala Sandra Stajnko Maček iz oddelka za družbene dejavnosti celjske občine, je podražitev posledica rasti cen živil in višjih plač v javnem sektorju.