Novica o morebitnem izraelskem napadu na Iran podražila nafto

Singapur, 21. maja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju nekoliko zvišale. Na trgu odmeva poročanje ameriške televizije CNN, da naj bi Izrael pripravljal napad na iranske jedrske objekte. To bi povečalo geopolitične napetosti in podžgalo strah pred regionalnimi konflikti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.