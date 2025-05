Pripovedka o kralju Matjažu odslej tudi v izdaji za lahko branje

Ravne na Koroškem, 21. maja - Pred mednarodnim dnem lahkega branja, ki bo 28. maja, so danes v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika predstavili izdajo ljudske pripovedke o kralju Matjažu, prirejene v obliko za lahko branje. To pomeni, da je besedilo preprosto, jasno in lahko razumljivo vsem. V ravenski knjižnici deluje tudi Kompetenčni center za lahko branje.