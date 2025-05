Vreme: Pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami

Ljubljana, 21. maja - Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj izrazite popoldne. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bodo krajevne padavine pojavljale predvsem na zahodu, drugod se bo ozračje prehodno umirilo. V četrtek bo večinoma oblačno. Plohe in nevihte bodo pogostejše, pojavljali se bodo nalivi. Več dežja bo v severni Sloveniji. Prehodno bo zapihal jugozahodnik, ob morju zmeren jugo. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 16 do 22, na severozahodu okoli 13 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na petek bo dež zajel vso Slovenijo, zapihal bo severnik. V petek bodo padavine od zahoda slabele in ponehale. Popoldne se bo oblačnost trgala, nastalo bo še nekaj ploh. Ohladilo se bo, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V soboto kaže na večinoma sončno vreme, popoldne bodo predvsem nad hribovitimi kraji možne krajevne plohe. Pihal veter vzhodnih smeri. Še bo razmeroma sveže.

Vremenska slika: Višinski ciklon se je pomaknil nad srednji Jadran. Nad našimi kraji se zadržuje vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma oblačno, občasno bodo plohe in nevihte. V četrtek bo precej oblačno s krajevnimi padavinami tudi nevihtami, pogosto bo deževalo v krajih severno in zahodno od nas. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V četrtek se bo obremenitev še povečala. Razmere bodo obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.