Cinkarna Celje v prvem četrtletju s petkrat višjim dobičkom

Celje, 21. maja - Cinkarna Celje je v letošnjem prvem četrtletju vknjižila prihodke v višini 58 milijonov evrov in čisti dobiček v višini 6,3 milijona evrov. S tem je prihodke na letni ravni okrepila za 22 odstotkov, dobiček pa za 392 odstotkov. V podjetju so te rezultate, dosežene v zahtevnemu in negotovemu makroekonomskemu okolju, označili za nadpovprečne.