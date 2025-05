Panterji silovito začeli finale vzhodne konference

Raleigh, 21. maja - Prvaki severnoameriške hokejske lige NHL Florida Panthers so silovito začeli finale vzhodne konference in na gostovanju v Raleighu prvo tekmo proti Carolina Hurricanes dobili s 5:2. Branilci naslova so tako izničili prednost domačega ledu orkanov in povedli v boju na štiri zmage. Druga tekma finala vzhoda bo prav tako v Severni Karolini.