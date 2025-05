Slovenija s proslavo dneva čebel pred sedežem ZN v New Yorku

New York, 21. maja - Slovenska misija pri Združenih narodih je v torek v sodelovanju z agencijo ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) ter lokalno nevladno organizacijo Bee Conservancy pripravila proslavo mednarodnega dneva čebel. Prireditev je potekala v parku pred palačo narodov v New Yorku, kjer že od leta 2017 stoji slovenski čebelji panj.