Pregled - šport, 20. 5. (torek)

PISA - Nizozemec Dan Hoole je zmagovalec 28,6 km dolge vožnje na čas v deseti etapi kolesarske dirke po Italiji od Lucce do Pise. Slovenski as Primož Roglič je na kasneje bolj mokrih cestah zasedel 17. mesto z zaostankom 1:15 minute. Proti Špancu Juanu Ayusu je pridobil 19 sekund, proti vodilnemu Mehičanu Isaacu del Toru pa 1:07 minute.

DOHA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zanesljivo napredoval med 16 najboljših na svetovnem prvenstvu v Dohi. V tretjem krogu je bil s 4:0 (9, 7, 2, 6) boljši od klubskega soigralca v Saarbrückenu, Romuna Eduarda Ionescuja. Za preboj v četrtfinale se bo zagotovo pomeril z enim od preostalih Japoncev.

DUBAJ - Košarkarji Cedevite Olimpije so sezono v ligi Aba končali v četrtfinalu. Na odločilni tretji tekmi serije proti Dubaju so v Združenih arabskih emiratih izgubili s 76:85.

PARIZ - Vse tri slovenske predstavnice so uspešno preskočile prvo od treh ovir v kvalifikacijah za odprto teniško prvenstvo Francije. Po Tamari Zidanšek in Veroniki Erjavec si je nastop v drugem krogu zagotovila tudi Kaja Juvan, ki je bila v dveh nizih boljša od Tajke Lanlane Tararudee s 7:5 in 6:3.

STOCKHOLM/HERNING - Po zadnjem krogu skupinskega dela so znani pari četrtfinala svetovnega prvenstva v hokeju. Ti so Kanada - Danska, Švedska - Češka, ZDA - Finska in Švica - Avstrija. Po porazu proti Švic so izpadli Kazahstanci, ki se skupaj s Francijo selijo rang nižje.

ROGAŠKA SLATINA - Nogometaši Silika iz Vrhnike so zmago oddaljeni od prvega naslova državnega prvaka v futsalu. V finalni seriji na tri zmage so proti branilcu naslova Dobovcu povedli z 2:1. V Rogaški Slatini so po streljanju 6-metrovk slavili z 8:7. Siliko, ki je v tej sezoni že osvojil slovenski superpokal - v finalu je premagal prav Dobovec - bo imel prvo zaključno žogo v petek, 23. maja, pred svojimi gledalci na Vrhniki.

LJUBLJANA - Člani izvršnega komiteja Slovenije so dali soglasje dopolnitvam letnega programa športa na državni ravni. V njih so sredstva povečali za 1,8 milijona evrov. Tako skupni znesek za šport za letos iz državnega proračuna znaša rekordnih 54,6 milijona evrov. Dal je tudi zeleno luč za sprejem nacionalnega program športa za naslednje desetletje.