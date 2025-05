Rogaška Slatina, 20. maja - Nogometaši Silika iz Vrhnike so zmago oddaljeni od prvega naslova državnega prvaka v futsalu. V finalni seriji na tri zmage so proti branilcu naslova Dobovcu povedli z 2:1. V Rogaški Slatini so po streljanju 6-metrovk slavili z 8:7.