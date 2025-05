Delo o prihodu Uberja v Slovenijo (21. 5.)

Ljubljana, 20. maja - Novica Mihajlović v komentarju Kaj je govoril Johnny Young in kdo ga je slišal piše, da so prevozi s taksiji v Sloveniji že več let regulirani. Meni, da se je ob novici, da je v Ljubljano prišla ameriška multinacionalka Uber, pokazala pretirano skrbna regulacija, ki se kljub dobrim namenom rada spremeni v popolno nasprotje.