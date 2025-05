V mestnem svetu kritike na načrtovano izgradnjo objekta za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru

Maribor, 20. maja - Mariborski mestni svet se je danes seznanil z aktivnostmi občine in javnega podjetja Energetika Maribor za postavitev obrata za energijsko izrabo odpadkov v Mariboru. Mnenja mestnih svetnic in svetnikov so bila različna, tudi kritična. Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) je ob tem napovedala referendum na to temo.