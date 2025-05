V veljavi ključni zakon zdravstvene reforme

Ljubljana, 21. maja - Veljati je začela novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ločuje javno in zasebno zdravstvo. Javni zdravstveni delavci in sodelavci za delo pri tako imenovanih čistih zasebnikih odslej ne bodo več mogli pridobiti novega soglasja, obstoječa soglasja pa bodo ostala v veljavi do poteka veljavnosti, a ne dlje kot 12 mesecev.