Članice WHO potrdile 20-odstotno zvišanje članarin

Ženeva, 21. maja - Članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so na letni skupščini ob sprejemu proračuna za obdobje 2026-2027 v torek potrdile tudi 20-odstotno zvišanje članarin, so sporočili iz te agencije ZN. Prepričani so, da gre za zgodovinski korak v podporo WHO, ki po odločitvi ZDA za izstop ostaja brez velikega dela sredstev.