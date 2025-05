Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 5.)

Ljubljana, 20. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je papež Leon XIV. imenoval novega apostolskega nuncija v Sloveniji. Poročale so tudi, da je ameriška platforma za prevoze Uber danes začela delovati v Ljubljani in da so na podlagi evropskega naloga za prijetje aretirali nekdanjega ljubljanskega budističnega vodjo Ronana Chatellierja.