Demokracija o vladni porabi sredstev za reprezentanco (22. 5.)

Ljubljana, 22. maja - Metod Berlec v komentarju Ne samo nesposobni in škodljivi, ampak tudi požrešni piše, da so se z nastopom Roberta Goloba na mesto predsednika vlade povišali stroški za reprezentanco, torej za protokolarne dejavnosti, kot so prireditve in pogostitve. Meni, da je način vladanja trenutne oblasti aroganten, samopašen, škodljiv in potraten.