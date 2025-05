Slovenija svetovni dan čebel zaznamovala tudi z dogodkom na Expu v Osaki

Ljubljana/Bruselj/Osaka, 20. maja - Slovenija je današnji svetovni dan čebel zaznamovala s številnimi dogodki doma in po svetu. Čebele so bile v ospredju tudi na dogodku, ki ga je na slovenskem razstavnem prostoru v okviru razstave Expo 2025 v Osaki organizirala Slovenska turistična organizacija. Slovenski čebelarji pa so evropskim poslancem v Bruslju podarili slovenski med.