Pregled - svet, 20. 5. (torek)

BRUSELJ/LONDON - Članice EU so potrdile nov, že 17. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Uperjen je predvsem proti naftni floti v senci, ki jo Moskva uporablja za izogibanje obstoječim sankcijam na izvoz ruske nafte. Kallas tudi od ZDA pričakuje odločno ukrepanje proti Rusiji, če ta ne bo pristala na prekinitev ognja z Ukrajino. Velika Britanija je medtem napovedala nov sveženj sankcij proti Rusiji, ki bodo med drugim ravno tako zadevale floto v senci ruskih naftnih tankerjev.

ŽENEVA - Države članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so na letni skupščini sprejele sporazum o obvladovanju prihodnjih pandemij. Cilj sporazuma, o katerem so se pogajali več kot tri leta, je krepitev preventive, pripravljenosti in odzivanja na pandemije. Sporazum je že v ponedeljek potrdil pristojni odbor s 124 glasovi za, nobenim proti in 11 vzdržanimi. Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši je medtem v video sporočilu udeležence letne skupščine pozval, naj se pridružijo ZDA in tako kot one izstopijo iz organizacije.

BRUSELJ/LONDON - EU bo pregledala izvajanje pridružitvenega sporazuma z Izraelom, je po zasedanju zunanjih ministrov EU napovedala visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Ob tem je izrazila upanje, da bo Izrael odpravil blokado dostave humanitarne pomoči v Gazo. Med članicami, ki so se zavzemale za pregled sporazuma, ki med drugim vključuje spoštovanje človekovih pravic, je bila tudi Slovenija. Združeno kraljestvo je medtem prekinilo pogajanja z Izraelom o novem sporazumu o prosti trgovini in uvedlo nove sankcije proti naseljencem na Zahodnem bregu.

BRUSELJ/WASHINGTON/DAMASK - Zunanji ministri EU so odpravili gospodarske sankcije proti Siriji, kjer so uporniške skupine decembra strmoglavile predsednika Bašarja al Asada, je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je medtem ocenil, da bi Sirijo zaradi izzivov, s katerimi se sooča, od nove državljanske vojne lahko ločevalo le še nekaj tednov. V luči tega je v senatu pozval k podpori prehodnih oblasti v Damasku, kjer pa so pozdravili odpravo gospodarskih sankcij EU.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, pozval k zaostritvi sankcij proti Moskvi, če ta ne bo pristala na prekinitev ognja. Danes pa je Rusijo obtožil, da z zaviranjem pogovorov o prekinitvi ognja skuša pridobiti čas za nadaljevanje vojne v Ukrajini. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medtem sporočil, da si bosta Rusija in Ukrajina izmenjali predloga o prekinitvi ognja in se šele nato uskladili o skupnem besedilu. Za to ni roka in ga ne more biti, saj je hudič v podrobnostih, je dodal.

GAZA/BRUSELJ/LJUBLJANA/DOHA - V novih izraelskih napadih na območje Gaze je bilo ponoči po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti ubitih najmanj 60 ljudi. ZN so sporočili, da so od Izraela prejeli dovoljenje za vstop še približno sto tovornjakov s pomočjo v Gazo. Skupina 22 držav, vključno s Slovenijo, je v ponedeljek pozvala Izrael, naj v celoti odpravi blokado dobav pomoči v Gazo. London, Pariz in Ottawa so v ločeni izjavi v nasprotnem zagrozili Izraelu z ukrepi. Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman Al Tani pa je opozoril, da so pogajanja o premirju v Gazi v Katarju zastala zaradi temeljnih razhajanj med obema stranema. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je medtem sporočil, da so se ZDA z nekaterimi državami že pogovarjale, če bi sprejele Palestince, ki bi prostovoljno odšli iz Gaze.

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila predlog, ki naj bi državam članicam EU olajšal vračanje prosilcev za azil v varne tretje države. Bruselj predlaga razširitev t. i. koncepta varne tretje države, kar bi članicam omogočilo, da prošnjo za azil obravnavajo kot nedopustno, če bi prosilci lahko dobili zaščito v tretji varni državi.

BEOGRAD - Sodišče v Novem Sadu je odredilo hišni pripor za tri od šestih priprtih aktivistov. Med njimi je tudi gimnazijska profesorica Marija Vasić, ki je zaradi posledic gladovne stavke že več dni v zaporniški bolnišnici, kjer jo je danes prvič lahko obiskal njen odvetnik.

BRUSELJ - Ukrajina je pripravljena na odprtje prvega sklopa poglavij v okviru pristopnih pogajanj z EU, je ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov članic unije povedala evropska komisarka za širitev Marta Kos. V okviru pogajanj o sklopu, ki obsega temeljna vprašanja, bi lahko obravnavali tudi zaščito manjšin, kar skrbi Madžarsko.

BUDIMPEŠTA - Madžarski parlament je potrdil izstop države iz Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki ga je vlada premierja Viktorja Orbana večkrat označila za politično sodišče. Madžarska je tako postala tretja država po Burundiju in Filipinih, ki se je odločila za ta korak, in prva evropska.

TEHERAN - Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je podvomil v uspeh pogovorov med Iranom in ZDA o iranskem jedrskem programu. Ne verjamemo, da bodo vodili do kakršnih koli rezultatov, je dejal in dodal, da je zanikanje pravice Irana do bogatenja urana velika napaka.

BUKAREŠTA - Skrajno desni evroskeptik George Simion, ki v nedeljo v drugem krogu volitev ni bil izvoljen za predsednika Romunije, je od ustavnega sodišča zahteval razveljavitev volitev. Kot razlog je navedel vmešavanje od zunaj in ob tem dodal ikoni zastav Francije in Moldavije.

BERLIN - Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je dejal, da ocena obveščevalcev, ki so stranko Alternativa za Nemčijo (AfD) opredelili kot potrjeno "desničarsko ekstremistično", ne zadostuje za utemeljitev prepovedi stranke. Zagovorniki prepovedi so po njegovem napačno verjeli, da obveščevalno poročilo vsebuje dovolj dokazov za takšno prepoved.

ERBIL/ANKARA - Delavska stranka Kurdistana (PKK) je turške oblasti pozvala, naj po nedavni napovedi samorazpustitve stranke omilijo zaporno kazen njenemu voditelju Abdullahu Öcalanu. PKK namreč svojega ustanovitelja, ki od leta 1999 v samici prestaja dosmrtno kazen, vidi kot prihodnjega glavnega pogajalca v mirovnem procesu med Kurdi in Ankaro.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v spremstvu prve dame Melanie v ponedeljek podpisal zakon, ki prepoveduje maščevalno pornografijo - prave ali lažne objave pornografskih posnetkov oseb brez njihovega izrecnega dovoljenja. Zakon so podprli tako republikanski kot tudi demokratski kongresniki.

TOULOUSE - Jugozahod Francije je v ponedeljek prizadelo neurje s točo in obilnimi padavinami, zaradi česar je več hiš pod vodo. V departmaju Var so narasle vode terjale tri življenja, so danes sporočile lokalne oblasti. Zaradi neurja so morali ponoči med drugim evakuirati več sto potnikov enega od hitrih vlakov, ki je obtičal na progi.

CARACAS - Venezuela je v ponedeljek prekinila letalski promet s Kolumbijo zaradi prihoda plačancev, ki želijo zmotiti nedeljske parlamentarne in guvernerske volitve po državi, je novinarjem povedal notranji minister Diosdado Cabello. Cabello je dodal, da so doslej aretirali že 17 tujcev.

NEWARK - Tožilstvo ameriške zvezne države New Jersey z nekdanjo odvetnico predsednika Donalda Trumpa na čelu je v ponedeljek naznanilo kazensko ovadbo demokratske zvezne kongresnice LaMonice McIver, ki se je v začetku meseca zapletla v odmeven spor z zveznimi agenti za priseljevanje pred centrom za pridržanje tujcev v Newarku.

LOS ANGELES - V ZDA so kirurgi uspešno izvedli prvo presaditev mehurja pri človeku, so v nedeljo poročili iz bolnišnice v Los Angelesu, kjer je bil poseg v začetku maja opravljen. Gre za prvo tovrstno presaditev na svetu, ki bi lahko pomenila prelomnico za bolnike z resnimi boleznimi mehurja.