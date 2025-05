Obeležujemo evropski dan Nature 2000

Ljubljana, 21. maja - V državah EU danes obeležujemo dan največjega naravovarstvenega omrežja na svetu Natura 2000. Vzpostavitev omrežja Natura 2000 je bil eden pomembnejših ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ima pomembno vlogo pri ohranjanju narave in ekosistemskih storitev, ki nam jih nudi narava, so ob tem izpostavili na ministrstvu za naravne vire.