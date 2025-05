Čalušić z zamejskimi organizacijami o krepitvi sodelovanja

Ljubljana, 20. maja - Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić in predstavniki zamejskih kmetijskih organizacij so na današnjem srečanju poudarili pomen ohranjanja slovenskega podeželja, jezika in identitete ter krepitve sodelovanja v čezmejnem prostoru. Ob tem je Čalušić spomnila, da je ministrstvo letos dodatno okrepilo podporo zamejskim kmetijskim organizacijam.