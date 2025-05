Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 20. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je okrepil za 0,40 odstotka na 2163,68 točke. Nad gladino so ga potisnile predvsem Petrolove delnice, ki so se podražile za 1,48 odstotka. Skupni promet je dosegel 2,87 milijona evrov, vlagatelji so ga največ opravili z delnicami Zavarovalnice Triglav in Krke.