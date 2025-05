V neurju v Franciji trije mrtvi, z vlaka rešili več sto ljudi

Toulouse, 20. maja - Jugozahod Francije je v ponedeljek prizadelo neurje s točo in obilnimi padavinami, zaradi česar je več hiš pod vodo. V departmaju Var so narasle vode terjale tri življenja, so danes sporočile lokalne oblasti. Zaradi neurja so morali ponoči med drugim evakuirati več sto potnikov enega od hitrih vlakov, ki je obtičal na progi.