V Bežigrajski galeriji 1 predstavljena ustvarjalnost Milana Goloba

Ljubljana, 21. maja - V Bežigrajski galeriji 1 bodo drevi odprli razstavo slikarja, fizika in filozofa Milana Goloba. Pregled izbranih del nosi naslov Slike moje prijateljice. Kot so zapisali v galeriji, Golobovo delo razkriva različne pristope, od malih slik s ponavljajočimi štirimi krogi, do slikarskih podob s poudarkom na besedilih in avdio video dela.