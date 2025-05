Na dogodku ustanovitelja VZMD o izzivih malih delničarjev

Ljubljana, 20. maja - Zanimanje ljudi za vlaganje v delnice in delavsko lastništvo se povečuje, so pa mali delničarji še vedno precej pasivni glede uresničevanja svojih pravic, so predstavniki delničarskih združenj iz več evropskih držav ugotavljali na današnjem dogodku ustanovitelja in donedavnega predsednika VZMD Kristjana Verbiča v Ljubljani.